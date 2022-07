Marvel's Avengers, non solo She-Hulk: gli ultimi rumor puntano a Winter Soldier

Chi segue le notizie relative a Marvel's Avengers avrà sicuramente letto della possibile anticipazione dell'arrivo di She-Hulk nel game as a service. Stando alle ultime voci di corridoio, però, la supereroina dalla pelle verde potrebbe non essere il prossimo personaggio giocabile.

L'insider Miller, che nel corso dei mesi è riuscito a guadagnarsi la fiducia degli appassionati di Marvel's Avengers e che aveva diffuso informazioni in merito a She-Hulk già lo scorso dicembre 2021, ha pubblicato un tweet contenente il nome del prossimo eroe del gioco. Stando a quanto dichiarato da Miller, il prossimo content update del gioco Crystal Dynamics non introdurrà She-Hulk, ma sarà dedicato a Bucky Barnes, personaggio Marvel conosciuto anche come il Soldato d'Inverno.

Il rumor diffuso dall'insider è perfettamente in linea con le ultime dichiarazioni degli sviluppatori, i quali hanno confermato che il prossimo personaggio di Marvel's Avengers sarà del tutto nuovo. È facile ipotizzare che She-Hulk sia una sorta di versione alternativa di Bruce Banner in maniera simile a quanto visto con Jane Foster e Thor, invece Winter Soldier dovrebbe avere meccaniche di gameplay uniche e diverse da tutti i suoi colleghi Vendicatori. Non è da escludere che gli sviluppatori vogliano alternare personaggi unici ad altri più simili a quelli già disponibili: se così fosse, l'arrivo di War Machine nei prossimi mesi sarebbe altamente probabile.