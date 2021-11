Marvel's Avengers, non solo Spider-Man su PlayStation: anche un Raid gratis per tutti!

Abbiamo avuto l'opportunità di assistere in anteprima alla presentazione della nuova espansione gratis di Marvel's Avengers, che il 30 novembre porterà l'iconico Spider-Man in esclusiva su PS4 e PlayStation 5, e un Raid su tutte le piattaforme.

Il personaggio dell'arrampicamuri è probabilmente il contenuto più succulento in arrivo in Marvel's Avengers. Il materiale che ci è stato mostrato ha evidenziato un design estremamente fedele all'universo fumettistico, che non stravolge l'aspetto del buon Peter Parker in calzamaglia. Non sono ancora chiari i motivi che spingeranno Spider-Man ad unirsi agli eroi più potenti della Terra, ma abbiamo potuto carpire che nei cinque anni di assenza degli Avengers l'amichevole ragnetto di quartiere ha continuato a tenere al sicuro i sobborghi di New York.

Gli spezzoni di gameplay hanno anche messo in risalto il moveset e lo skill-tree del nuovo supereroe, che tuttavia non sarà accompagnato da nuove missioni narrative dedicate. Maggiori dettagli su Spider-Man potete trovarli nella Video Anteprima in apertura di notizia, dove potete scoprire anche il nuovo Raid gratis in arrivo lo stesso giorno su tutte le piattaforme, che prende piede dopo i fatti narrati in War for Wakanda e vede il ritorno del temibile Klaw.