Marvel's Avengers, non solo Spider-Man: in video i contenuti esclusivi PS4

Con l'apertura anticipata dei server della Beta di Marvel's Avengers su PS4, i curatori del canale PlayStation ufficiale approfittano dell'occasione per illustrare tutti i contenuti esclusivi della versione PS4 del prossimo kolossal di Square Enix e Crystal Dynamics.

Il video confezionato da Sony riassume tutte le novità snocciolate nei giorni scorsi su PS Blog con i bonus esclusivi di Marvel's Avengers su PS4. Chi si cimenterà con le sfide offerte dal titolo su PlayStation 4 potrà ricevere numerosi vantaggi rappresentati, ad esempio, dall'accesso esclusivo per 30 giorni a un Vestito Leggendario, una targhetta e un Takedown Epico per tutti i Vendicatori che saranno disponibili al lancio.

Per gli abbonati a PlayStation Plus sono previsti ulteriori incentivi ingame che assumeranno la forma di un pacchetto da scaricare gratuitamente su PS Store per sbloccare un Abito Raro, una targhetta per il proprio alter-ego e 100 Crediti da spendere all'interno del microcosmo digitale del titolo Crystal Dynamics. A questo, si aggiungerà anche un pacchetto gratuito per Kamala Khan alias Ms Marvel, anch'esso scaricabile gratis dagli iscritti a PS Plus e, nel 2021, l'espansione di Marvel's Avengers con Spider-Man per PS4 e PS5 che fornirà tante nuove missioni, attività, potenziamenti e personalizzazioni incentrate sulla figura dell'Arrampicamuri.



Tolto il DLC gratuiti su PlayStation con protagonista l'Uomo Ragno, tutti questi bonus saranno disponibili dal 4 settembre su PS4 in coincidenza dell'uscita di Marvel's Avengers, prevista per la medesima data anche su PC, Xbox One e Google Stadia.