Marvel's Avengers: tutte le novità su Cosmetici, Sfide della Community e Beta per PS4

Le pagine del PlayStation Blog tornano a parlare del nuovo Marvel's Avengers, questa volta tramite il Community & Social Media Manager di Crystal Dynamics Andy Wong, con un approfondimento sulle Sfide della Community e sui cosmetici.

Come si legge nel lungo e ricco post pubblicato sul PlayStation Blog, in Marvel's Avengers i vari eroi potranno collaborare per raggiungere obbiettivi comuni. Le Sfide della Community nascono con questo scopo e permetteranno ai giocatori di combattere per raggiungere gli stessi goal in cambio di ricompense per tutti. La soglia d'ingresso non troppo difficile permetterà a tutti di partecipare ed ogni mese verranno presentate nuove sfide per mantenere alta l'attenzione.

Sul fronte dei cosmetici invece, man mano che verranno aggiunti i nuovi supereroi in Marvel's Avengers, come il già annunciato Hawkeye, saranno disponibili nuove linee narrative, abilità, equipaggiamenti, skin, emote con le quali personalizzare i propri personaggi preferiti. I cosmetici saranno divisi in categorie come Non Comune, Raro (blu), Epico (viola), Leggendario (Gold). Molti di questi potranno essere ottenuti durante la campagna principale, molti altri invece dovranno essere acquistati dai vari mercanti. I cosmetici non offriranno tuttavia alcun vantaggio in termini di gameplay e potranno essere usati solo con fini estetici.

I giocatori PlayStation avranno inoltre accesso a Sfide della Community esclusive e un accesso anticipato di 30 giorni per ogni tipo di cosmetico relativo ai nuovi eroi aggiunti in Marvel's Avengers, nonché ricompense per tutti i possessori di PlayStation Plus.

Infine, i giocatori di PlayStation 4 che hanno prenotato il gioco potranno accedere in anteprima alla Beta che si svolgerà dal 7 a 9 agosto e successivamente tutti avranno accesso alla Open Beta prevista dal 14 al 16 agosto e dal 21 al 23 agosto. Insomma, dopo l'annuncio dell'esclusività di Spider-Man sono in arrivo ulteriori sorprese per i fan di Sony.