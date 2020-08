Marvel's Avengers: tutte le novità su Eventi, Incarichi, Missioni e Sfide

In vista del terzo War Table di Marvel's Avengers, i ragazzi di Crystal Dynamics riguadagnano le pagine del blog ufficiale del kolossal di Square Enix per ribadire la propria volontà di supportare attivamente il progetto con tantissime attività e una pletora di contenuti.

Partendo dalle missioni giornaliere e settimanali, gli emuli dei Vendicatori avranno l'opportunità di affrontare degli Eventi che produrranno un impatto immediato sull'esperienza ludica, determinando al tempo stesso dei cambiamenti a medio-lungo termine che si rifletteranno nei contenuti delle Stagioni. Attraverso gli Eventi sarà possibile ottenere elementi estetici ed equipaggiamenti accessibili solo per un periodo limitato.

Quanto alle sfide offerte dal Tavolo Strategico, queste si divideranno in Missioni Personalizzate a cadenza settimanale e in Nuove tipologie di Missione, sia in singolo che in cooperativa, che faranno il loro debutto a breve distanza dal lancio del gioco. Nel novero delle attività da svolgere in Marvel's Avengers rientreranno anche gli Incarichi offerti dalle varie fazioni presenti nel titolo, ciascuna con ricompense uniche da sbloccare dai rispettivi mercanti.

Il ventaglio di sfide si amplierà poi con le attività giornaliere e settimanali delle Carte Sfida degli Eroi con le Sfide della Community: le prime si legheranno a una progressione tipicamente "battle pass" con diversi livelli (gratuiti per i sei personaggi principali) da superare per accedere a personalizzazioni di rarità crescente, mentre le seconde consisteranno in una serie di missioni con obiettivi "collettivi" da raggiungere per sbloccare ulteriori customizzazioni e ricompense. L'utenza PlayStation accederà a una Sfida Community esclusiva ogni mese.

Il lancio di Marvel's Avengers è previsto per il 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia; le versioni PS5 e Xbox Series X saranno disponibili con l'arrivo sul mercato delle due console nextgen.