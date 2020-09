Marvel's Avengers: la nuova patch 1.3.0 risolve oltre 1000 bug

I ragazzi di Crystal Dynamics avevano promesso che il nuovo update di Marvel's Avengers avrebbe risolto centinaia di bug. Evidentemente durante la lavorazione ne hanno trovati più del previsto, poiché la nuova patch 1.3.0, freschissima di pubblicazione, di problemi ne corregge più di 1.000.

Gli interventi, basati sul feedback che i giocatori hanno fornito in queste due settimane, hanno interessato praticamente tutti gli aspetti della produzione, dalla campagna al multigiocatore, passando per grafica, animazioni, interfaccia, combattimenti, sfide e ricompense, senza dimenticare una serie di correzioni specifiche per le piattaforme su cui è disponibile il gioco, PS4, Xbox One, PC e Google Stadia.

Nella campagna sono stati risolti, tra le altre cose, dei gravi bug che impedivano di avanzare, mentre nel multigiocatore sono stati ridotti i tempi di attesa dopo aver lasciato una squadra d'assalto per poter usare di nuovo il matchmaking, da 30 a soli 4 secondi. Gli interventi sulla grafica hanno fatto scomparire molti problemi di clipping e popping, oltre ad alcune aree dove i giocatori potevano vedere fuori dal mondo. È stata anche corretta una criticità che causava la sparizione delle risorse. I giocatori PlayStation 4 saranno inoltre felici di sapere che i problemi relativi alcuni trofei sono stati risolti.

Quelli descritti fino ad ora, in ogni caso, sono solo una goccia in un vero e proprio mare di correzioni di bug. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il changelog sul sito ufficiale. Gli sviluppatori hanno inoltre promesso che, dopo aver risolto tutti questi bug, nei prossimi aggiornamenti punteranno ad implementare dei miglioramenti all'esperienza di gioco. Prima di salutarvi vi ricordiamo che Marvel's Avengers uscirà anche su PS5 e Xbox Series X, dove riceverà un upgrade grafico gratis per tutti i possessori delle versioni di precedente generazione.