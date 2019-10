Marvel's Avengers: nuova video panoramica su personaggi, abilità e customizzazione

Gli sviluppatori di Crystal Dynamics confezionano un nuovo filmato di Marvel's Avengers per illustrarci i punti di forza e le caratteristiche principali della loro ambiziosa avventura.

Il video che campeggia a inizio articolo, della durata di poco meno di tre minuti, ci offre una veloce infarinatura sul sistema di progressione delle abilità degli Avengers e sull'impatto che quest'ultimo avrà nella scelta dei poteri da sbloccare nelle fasi più avanzate della campagna principale.

Non meno interessanti sono poi i frangenti del trailer dedicati al sistema per la customizzazione estetica del proprio alter-ego e, soprattutto, al modulo per la scelta delle missioni da affrontare e dei luoghi da esplorare.

La commercializzazione di Marvel's Avengers è prevista per il 15 maggio del 2020. Il nuovo titolo di Crystal Dynamics dedicato ai Vendicatori della Marvel arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Gli sviluppatori californiani hanno già confermato la loro intenzione di realizzarne una versione next-gen apposita per PlayStation 5 e Xbox Scarlett da lanciare, presumibilmente, all'uscita delle nuove console di Sony e Microsoft, ossia nel corso delle vacanze natalizie del 2020.