Marvel's Avengers e nuove microtransazioni: minacce a Crystal Dynamics, parla il team

Con l'ingresso di Marvel's Avengers nel catalogo Xbox Game Pass, la community attiva nell'avventura Square Enix ha visto annunciata una ulteriore, ma poco gradita, novità.

Nello specifico, la compagnia nipponica ha di recente deciso di introdurre una nuova tipologia di microtransazioni nel titolo dedicato ai Vendicatori. Oltre agli elementi cosmetici, queste ultime consentono ora di acquistare anche XP e risorse in Marvel's Avengers. Una circostanza che ha contraddetto le dichiarazioni fatte dal team ai tempi del lancio del gioco e che ha generato notevole malcontento tra la community.

Quest'ultimo tuttavia si è malauguratamente tradotto in molestie e persecuzioni rivolte ad alcuni membri di Crystal Dynamics. Una circostanza ovviamente non tollerabile, in merito alla quale la software house si è espressa con il messaggio che trovate in calce a questa news. "Le decisioni in Crystal Dynamics non sono assunte da un singolo individuo - si legge -, ma da un gruppo di leader dello studio. I feedback sono i benvenuti, ma non è tollerabile che membri del nostro team dedicato alla community siano bersagliati, minacciati o vittima di attacchi personali. Sono qui per farsi portavoce delle vostre preoccupazioni e dar loro spazio". Con la breve comunicazione affidata alle pagine di Reddit, Crystal Dynamics chiede dunque al pubblico di mantenere lo scambio di opinioni con il team "civile e produttivo".