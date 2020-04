Marvel's Avengers: nuovi dettagli sui potenziamenti di armi, abilità ed equipaggiamenti

Il Lead Combat Designer di Marvel's Avengers, Vince Napoli di Crystal Dynamics, è intervenuto su Reddit per spiegare su quali basi si reggerà il complesso sistema di potenziamento delle abilità, degli equipaggiamenti e delle armi degli eroi del nuovo action adventure di Square Enix.

Nel corso di una sessione di Domande e Risposte tenuta con i redditor del forum videoludico, lo sviluppatore capo del sistema di combattimento che andrà a impreziosire il gameplay Marvel's Avengers ha sottolineato come "molti dei Perk delle abilità (mostrati fino ad oggi, ndr) rappresentavano dei prototipi che stavamo testando. Un sacco del lavoro che abbiamo svolto riguarda proprio la revisione di quel sistema di Perk, in modo tale da poter offrire agli utenti più di 100 perk unici per i soli elementi di equipaggiamento".

Sempre stando a Vincent Napoli, parallelamente a queste decine di Perk assisteremo anche all'introduzione di ulteriori potenziamenti per evolvere, personalizzare e modificare altri elementi dell'arsenale dei Vendicatori impersonati dagli utenti: "Nel gioco ci saranno anche dei Perk che interesseranno in maniera esclusiva gli slot da utilizzare per le armi, così come dei perk per gli slot dei singoli oggetti".

Nella speranza che questo sistema contribuisca a migliorare la progressione dell'esperienza di gioco dell'ultimo kolossal di Square Enix, vi ricordiamo che Marvel's Avengers è previsto in uscita per il 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, con lancio successivo su PS5 e Xbox Series X tramite una versione studiata espressamente per le console nextgen di Sony e Microsoft.