Marvel's Avengers: i nuovi eroi e le regioni inedite saranno gratis

Nei Game as a Service diventa sempre più importante diventare abili nell'arricchire progressivamente i contenuti ludici senza però causare delle possibili scissioni all'interno delle community di giocatori.

Prendendo come esempio il franchise di The Division, abbiamo visto come Ubisoft abbia cambiato rotta nel secondo capitolo decidendo di rendere tutte le espansioni del looter-shooter completamente gratuite per la sua utenza. Questo aiuterà a mantenere unita e compatta la userbase del gioco.

Al contrario, con Destiny 2 Bungie ha perseguito la sua classica impostazione che prevede l'acquisto sia del gioco base che delle espansioni post-lancio. La software house ha poi cambiato strategia quando, solo pochi giorni fa, ha annunciato che Destiny 2 avrebbe abbracciato il modello del free-to-play (con espansioni sempre a pagamento).

L'anno prossimo sarà il turno di Crystal Dynamics che con il suo Marvel's Avengers ha l'arduo compito di soddisfare le altissime esigenze dei fan dei Vendicatori. In una recente intervista, la software house ha delineato la sua personale strategia in vista della progressiva evoluzione dell'esperienza di gioco. Come affermato ai microfoni di PCGamesN, i giocatori potranno provare gratuitamente i nuovi eroi e le nuove regioni che verranno man mano aggiunte.

Avendo parlato specificatamente di questi due elementi, è possibile che Crystal Dynamics stia tenendo fuori dal discorso gli elementi cosmetici che potrebbero invece essere venduti tramite microtransazioni. Al momento, tuttavia, non abbiano certezze di alcun tipo al riguardo. Se siete interessati ad approfondire il GaaS di Square-Enix, che ricordiamo essere in arrivo il 15 maggio 2020 su PC, PS4 e Xbox One, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Marvel's Avengers.