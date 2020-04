Marvel's Avengers: nuovi dettagli su trama e gameplay dal rating ESRB

Premuratisi di annunciare l'etichetta ESRB per le Loot Box, i rappresentanti dell'ente governativo americano per la valutazione dei videogiochi passano al vaglio Marvel's Avengers e svelano nuovi dettagli sulla trama e sul gameplay della prossima avventura sci-fi di Square Enix.

La scheda informativa che accompagna l'annuncio della valutazione "T for Teen" per il prossimo titolo di Crystal Dynamics dedicato ai Vendicatori Marvel ne descrive gli fissa gli elementi fondanti del sistema di gioco e ci permette di fare luce su alcuni aspetti della storia, specie per quanto riguarda le attività da svolgere.

L'ESRB illustra infatti Marvel's Avengers come "un gioco d'azione e avventura in cui gli utenti assumono il ruolo dei Vendicatori che combattono contro una società malvagia. Da una prospettiva in terza persona, i giocatori si impegnano in una varietà di missioni di combattimento utilizzando delle armi e delle abilità specifiche per ciascun personaggio. Ogni eroe può combattere corpo a corpo (ad esempio utilizzando pugni, calci, tiri e colpi) o a distanza (con pistole, mitragliatrici, laser e oggetti come scudi, martelli e rocce). Il sistema di combattimento può essere frenetico, con frequenti esplosioni, grida di dolore e spari. La parola 'me**a' viene ripetuta più volte nel gioco".

Il rating ESRB di Marvel's Avengers conferma così la natura spiccatamente action delle attività che dovremo svolgere nel corso dell'avventura, come pure la possibilità di spezzare il ritmo frenetico dei combattimenti utilizzando le armi e le abilità specifiche di ciascun Vendicatore mentre parteciperemo a missioni e attività di varia natura. Tutto questo, e si spera molto altro, ci attende per il 4 settembre con l'uscita di Marvel's Avengers su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.