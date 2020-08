Marvel's Avengers: un nuovo eroe verrà svelato al terzo War Table

Se siete curiosi di scoprire quali altri eroi stanno per entrare nel roster di Marvel's Avengers, sappiate che a breve sarà svelato il prossimo personaggio giocabile in arrivo gratuitamente nel gioco grazie al supporto post-lancio.

Il team di sviluppo ha infatti confermato che il prossimo War Table, fissato a martedì 1 settembre 2020, non fungerà solo da vetrina per mostrare i contenuti di lancio del gioco ma anche per svelare al pubblico quale sarà il supereroe che si aggiungerà ai già annunciati Ant-Man, Occhio di Falco e Spider-Man (in arrivo solo su PlayStation 4 e PlayStation 5).

Al momento non si hanno indizi ufficiali sul prossimo supereroe in arrivo nel gioco, ma stando agli ultimi leak di Marvel's Avengers possiamo attendere l'annuncio di Captain Marvel, Doctor Strange o Black Panther. Non è nemmeno da escludere che in occasione del terzo War Table verranno presentate le "skin premium", dal momento che nascosti tra i file di gioco sono stati scovati riferimenti a War Machine, She-Hulk e Kate Bishop, possibili versioni alternative di Hawkeye, Iron Man e Hulk.

Aspettando l'evento della prossima settimana, vi ricordiamo che il team di sviluppo ha appena svelato il peso della patch del day one e l'orario d'apertura dei server di Marvel's Avengers.