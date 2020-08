Marvel's Avengers: il nuovo spot cinematografico in CG presenta al mondo i Vendicatori

L'esordio di Marvel's Avengers è ormai alle porte e mentre i fan si preparano ad impersonare i propri super eroi preferiti, Square Enix e Crystal Dynamics danno il via alla campagna pubblicitaria con uno spettacolare spot in computer grafica.

Il nuovo trailer in computer grafica di Marvel's Avengers dal titolo "è tempo di unirsi" presenta al grande pubblico il gioco dedicato ai famosi Vendicatori. Per l'occasione Square Enix e Crystal Dynamics hanno collaborato con l'agenzia BBH NY per mettere insieme un team "all-star" in grado di creare un filmato degno degli "Eroi più Potenti della Terra". Tra i nomi più celebri che hanno partecipato alla creazione dello spot merita una menzione Jordan Vogt-Roberts di RSA Film, pluripremiato regista che ha diretto Kong: Skull Island. La leggendaria compagnia di effetti speciali Industrial Light & Magic ha invece contribuito grazie alla sua decennale esperienza con i personaggi dell'universo Marvel. Infine, il team di Skywalker Sound è stato arruolato per dare allo spot il caratteristco sound design tipico dei migliori blockbuster cinematografici.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Marvel's Avengers uscirà il 4 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Potete trovare tutti i dettagli sul lancio di Marvel's Avengers e sugli orari di sblocco del gioco sulle pagine di Everyeye.