Marvel's Avengers: nel nuovo video gameplay c'è anche Ms Marvel

A quanto pare le voci di corridoio delle scorse settimane e provenienti dal San Diego Comic Con 2019 erano più che affidabili e nel nuovo filmato di gameplay di Marvel's Avengers si nasconde il teaser di uno dei possibili supereroi aggiuntivi.

Osservando con attenzione il lunghissimo video gameplay, è possibile vedere per qualche istante, per la precisione al minuto 17:33, la giovane Kamala Khan a terra per via delle esplosioni che stanno mettendo in subbuglio la città. Quella del filmato non è una vera e propria supereroina ma una ragazzina dotata di poteri unici e fan sfegatata dei vendicatori. Siamo sicuri che la presenza del personaggio nel video non sia altro che una forma di teaser che preannuncia il suo arrivo sotto forma di supereroe aggiuntivo. Al momento, quindi, i due eroi che dovrebbero aggiungersi al roster nelle settimane (o mesi) successivi al debutto del gioco sul mercato sono Ant-Man e Ms Marvel.

Vi ricordiamo che Marvel's Avengers arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 maggio 2020 sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

