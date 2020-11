Marvel's Avengers: il nuovo War Table fissa l'uscita dell'update con Kate Bishop

Nella speranza di risollevare al più presto le sorti del proprio titolo in funzione delle iniziali vendite deludenti di Marvel's Avengers, i ragazzi di Crystal Dynamics pubblicano un video War Table a sorpresa che anticipa i contenuti dell'update gratuito con Kate Bishop.

L'erede di Hawkeye sarà il primo nuovo supereroe in arrivo in Marvel's Avengers. Nel filmato, gli autori californiani ci descrivono Kate Bishop come un'abile spadaccina, un arciere di prim'ordine e una maestra di sarcasmo.

La pupilla di Clint Barton, diversamente dagli altri Vendicatori, non possiede alcun potere sovraumano, ma vanta comunque una gamma particolarmente ampia di abilità e di capacità che le consentono di tenere testa ai colleghi supereroi. Il suo arrivo nella dimensione a sviluppo continuo di Marvel's Avengers sarà accompagnato dall'introduzione della una nuova Operazione narrativa "Kate Bishop - AIM allo scoperto", anch'essa accessibile in via del tutto gratuita.

Il trailer proposto da Crystal Dynamics tratteggia i contorni dell'esperienza ludica offerta dall'arrivo di Kate Bishop, come la mossa eroica d'assalto Frecce Incurvate o la possibilità di generare un ologramma che scocca frecce di energia quantica contro i nemici come diversivo. Il lancio dell'aggiornamento gratis di Marvel's Avengers con Kate Bishop è previsto per l'8 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S.