Marvel's Avengers: Hawkeye presto tra i personaggi giocabili?

Pur non avendo ottenuto i consensi che speravano di ricevere al lancio del gioco, gli sviluppatori di Crystal Dynamics stanno continuando incessantemente a lavorare a nuovi contenuti con cui arricchire l'esperienza ludica di Marvel's Avengers.

Sembra che dopo la pubblicazione di Kate Bishop come DLC aggiuntivo, non dovremo aspettare molto prima che il prossimo personaggio del roster venga svelato dalla software house. Il sito web ufficiale del titolo, infatti, ha lanciato un piccolo teaser che mette in chiara evidenza il "coming soon" di un nuovo volto, per ora celato, del prossimo supereroe Marvel.

Stando alle teorie più plausibili circolate in rete in queste ore, il nuovo aggiornamento segnerà l'esordio di Hawkeye come personaggio giocabile. L'abile arciere dovrebbe interpretare un ruolo chiave nella naturale prosecuzione dell'arco narrativo iniziato con l'arrivo di Kate Bishop.

Con buona probabilità Hawkeye sarà introdotto nel roster tra poche settimane, prima che si torni a parlare di Black Panther (confermato in passato da un leak) e Spider-Man (che ricordiamo essere un personaggio esclusivo della versione PlayStation 4 del titolo), o di qualunque altro supereroe Crystal Dynamics abbia intenzione di affiancare a quelli già presenti.

Marvel's Avengers è disponibile ora su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Di recente il titolo si è aggiornato con la patch 1.22 su PlayStation 4.