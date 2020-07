Marvel's Avengers: Occhio di Falco si unisce ai Vendicatori nel trailer italiano 4K

Il War Table di Marvel's Avengers dello scorso mese di giugno ci ha presentato il nuovo trailer della storia con MODOK, mostrato una missione con Thor e introdotto alle missioni Zone di Guerra cooperative. La trasmissione odierna, invece, dopo averci accompagnato in un walkthrough della Beta, ha presentato Clint "Occhio di Falco" Barton!

Occhio di Falco andrà quindi ad affiancare i sei vendicatori già annunciati, Iron Man, Thor, Captain America, Vedova Nera, Hulk e Ms. Marvel, dopo il lancio del gioco, e potrà essere utilizzato sia nella campagna per giocatore singolo che nelle missioni Zona di Guerra cooperative. Crystal Dynamics ha preparato un lungo piano di supporto post-lancio che arricchirà nel tempo Marvel's Avengers con nuovi eroi (Occhio di Falco sarà il primo), missioni e nuovi contenuti. Clint, intanto, si è presentato con il trailer in 4K in italiano che potete ammirare in apertura di notizia.

Marvel's Avengers sarà disponibile dal 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. I Vendicatori si faranno trovare prontissimi per la prossima generazione di console, visto che Square Enix ha già confermato che l'aggiornamento gratis a PS5 e Xbox Series X sarà disponibile fin dal lancio delle console! Se non sapete cosa fare nell'attesa, potere recuperare e giocare a questi cinque (più uno) giochi Marvel.