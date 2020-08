Marvel's Avengers, al via l'Open Beta: link per il preload su PC, PS4 e Xbox One

Curiosi di provare Marvel's Avengers, il nuovo action/adventure con elementi online dedicato agli eroi più potenti della Terra? Buone notizie! Dopo due settimane con restrizioni, oggi 21 agosto inizia ufficialmente il weekend dell'Open Beta su PlayStation 4, Xbox One e PC (Stadia è esclusa).

L'accesso all'Open Beta di Marvel's Avengers sarà consentito a tutti quanti, senza alcuna limitazione, a partire dalle ore 21:00 di oggi venerdì 21 agosto fino al medesimo orario di domenica 23 agosto. Per partecipare, tanto per cominciare, è necessario scaricare il client di gioco, che si dà il caso essere già disponibile per il preload. Vi consigliamo di effettuare lo scaricamento dei dati già adesso, in modo da arrivare prontissimi all'apertura dei server.

Lunk per il preload

Tenete presente che è anche obbligatorio possedere un account Square Enix. Se non lo avete ancora registrato (volendo è possibile utilizzare anche quello di Final Fantasy XIV), potete farlo gratuitamente dirigendovi a questo indirizzo. Anche in questo caso vi consigliamo di farlo subito, in modo da non sottrarre tempo all'azione questa sera.

Contenuti della Beta

La Beta include quattro missioni Eroe della Campagna, tre sfide della sala HARM, quattro Zone di guerra e cinque Zone di atterraggio. Le quattro missioni Eroe sono La luce spezzata, Per trovare Olympia, Anelli mancanti e Aiuta il dottor Banner. Due di esse includono degli scontri con famosi supercattivi Marvel.

Su PlayStation 4 è possibile accedere a tutte le componenti della Beta, sia quelle per singolo giocatore sia quelle cooperative online, senza un abbonamento a PlayStation Plus. Su Xbox One è invece necessaria una sottoscrizione a Live Gold per partecipare alla cooperativa online.

Ricompense

Giocando alla Beta di Marvel's Avengers potete ottenere 2 targhe che saranno poi disponibili nel gioco completo. Le targhe sono elementi estetici equipaggiabili nel profilo di gioco. Potete ottenere una di queste targhe partecipando alla BETA e l'altra completando le 3 sfide della sala HARM. Le targhe appariranno nel gioco dopo averlo collegato all'account Square Enix Members. Le due targhe sono gli unici elementi che verranno trasferiti nel gioco completo. Tutto il resto, inclusi i progressi dei personaggi e della storia, l'equipaggiamento e il resto, non sarà trasferito. Tuttavia, i progressi delle Beta vengono conservati da un weekend all'altro, quindi se avete partecipato ad uno dei precedenti potete riprendere da dove avevate lasciato.

I giocatori PlayStation 4 e Xbox One che collegheranno i loro account Square Enix Members ed Epic Games e che completeranno le tre sfide della sala HARM otterranno in omaggio il piccone Hulk Smashers con lo stile bonus dell'Hulkbuster da utilizzare nel free-to-play Fortnite.

Marvel's Avengers, ricordiamo, è atteso su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia per il 4 settembre. L'aggiornamento gratis a PS5 e Xbox Series X sarà disponibile fin dal lancio delle console next-gen