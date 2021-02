Marvel's Avengers: Hawkeye e l'update PS5 e Xbox Series X/S hanno una data d'uscita

Nel nuovo video Deep Dive di Marvel's Avengers su Operazione Hawkeye, i ragazzi di Crystal Dynamics illustrano i contenuti in arrivo con il nuovo pacchetto di espansione gratuito del loro action adventure a sviluppo continuo e fissano la data di lancio dell'update next gen per PS5 e Xbox Series X/S.

Nel descrivere il lavoro svolto su Operazione Hawkeye, i vertici di Crystal Dynamics riferiscono di aver sviluppato questo ricco aggiornamento in collaborazione con Nixxes Software basandosi sui fumetti Vecchio Occhio di Falco, in particolare sull'arco narrativo Occhio per Occhio.

Il piatto forte di questo DLC gratuito sarà rappresentato da Terre Desolate, il bioma inedito che avremo modo di esplorare insieme ai Vendicatori per contrastare la minaccia rappresentata dai Kree, i guerrieri di una potente civiltà aliena che invaderà la Terra per ragioni sconosciute.

La devastazione che contraddistinguerà questa nuova regione rifletterà i tumultuosi eventi a cui assisteremo nelle missioni della nuova linea narrativa Futuro Imperfetto. Non a caso, gli sviluppatori hanno voluto introdurre dei punti di interesse per consentire ai giocatori di ammirare il mondo e immergersi in esso: ciascun punto contribuirà a ricomporre il puzzle delle storie degli abitanti di questa città in rovina.

Le Terre Desolate di Operazione Hawkeye potranno essere esplorate dal 18 marzo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Sempre per il 18 marzo è previsto il lancio dell'update next gen di Marvel's Avengers e l'arrivo di questo pacchetto contenutistico su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Come precisato da Square Enix, l'aggiornamento next gen di Marvel's Avengers sarà gratis per chi possiede già il gioco sulla corrispondente piattaforma Sony o Microsoft.