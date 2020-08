Marvel's Avengers: orario di sblocco, preload e annunci del terzo War Table

Marvel's Avengers sarà disponibile dal 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia ma coloro che hanno effettuato il preordine potranno iniziare a giocare da martedì primo settembre. Facciamo chiarezza sugli orari di sblocco e sul preload.

Coloro che hanno prenotato le edizioni Deluxe, PlayStation Store Digitale e Edizione Più Potente della Terra potranno iniziare a giocare seguendo questo schema, gli orari riportati sono validi per l'Italia.

PC - primo settembre ore 18:00

PS4 - primo settembre a mezzanotte ora locale

Xbox One - mezzanotte ora locale del primo settembre

La Standard Edition invece sarà accessibile ai seguenti orari:

PC Steam - dalle 18:00 del 4 settembre

PS4 e Xbox One - mezzanotte ora locale del 4 settembre

Google Stadia - 4 settembre ore 18:00

Il preload sarà disponibile su PlayStation 4 da domenica 30 agosto mentre non ci sono dettagli al momento riguardo l'attivazione del preload su Xbox One e PC, che potrebbe avvenire lo stesso giorno o il giorno successivo. Infine, Square Enix ha annunciato alcuni dei contenuti che vedremo nel terzo War Table di Marvel's Avengers in onda il primo settembre.

Il 1° settembre, il terzo War Table di Marvel's Avengers darà ai giocatori tutte le informazioni necessarie per iniziare a giocare al Day One. Speciale attenzione sarà dedicata al sistema di progressione con consigli e suggerimenti su come affrontare gli oltre 50 tipi di nemici, nonché ulteriori dettagli sui contenuti avanzati. Il War Table scaverà anche più a fondo nell'Iniziativa Avengers, nella quale i giocatori potranno affinare i propri eroi per crearne una versione definitiva dopo aver completato la campagna Reassemble, nonché nella prima stagione di contenuti post-lancio. Inoltre, i fan potranno scoprire video esclusivi e informazioni sullo sviluppo, i più attenti potranno individuare dettagli nascosti che anticiperanno contenuti e annunci futuri.