Marvel's Avengers: Panini Comics festeggia l'uscita con sei variant cover tutte italiane

Panini Comics ha annunciato una nuova iniziativa per festeggiare il lancio di Marvel's Avengers, l'editore italiano pubblicherà una serie di variant cover a tiratura limitata, opere esclusive con protagonisti Iron Man, Capitan America, Thor, Hulk, Ms. Marvel e Black Widow.

Un'occasione unica per mettere le mani su ben sei opere tutte diverse, disegnate esclusivamente da artisti nostrani di prim’ordine. Le cover, infatti, vantano firme degne di nota: da Werther Dell’Edera (Iron Man sul numero 5 di Iron Man 2020) a Gabriele Dell’Otto (Capitan America sul numero 22) e Valerio Schiti (Thor sul numero 4 della testata a lui dedicata), da Marco Checchetto (Hulk sul numero 25 de L’Immortale Hulk) a Elena Casagrande (Ms. Marvel sul numero 16 di Captain Marvel) e Michele Bandini (è sua Black Widow sul numero 23 di Avengers).

Gli albi con le variant cover a tiratura limitata saranno disponibili in fumetteria e online sul sito di Panini Comics a partire dal 10 settembre, con la sola eccezione di Captain Marvel con il lavoro di Elena Casagrande, in uscita il 24 settembre. Il videogioco Marvel's Avengers è disponibile ora in accesso anticipato su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, dal 4 settembre in vendita per tutti e entro fine anno in arrivo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.