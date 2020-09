Marvel's Avengers: la patch 1.3.0 risolverà centinaia di bug

Nel corso di questi dieci giorni, i giocatori di Marvel's Avengers hanno riscontrato una serie di problematiche più o meno gravi nel gioco. Alcuni bug che impedivano di proseguire con le missioni sono già stati risolti, ma c'è ancora molto lavoro da fare.

Attraverso le pagine del sito ufficiale i ragazzi di Crystal Dynamics hanno quindi fatto sapere di essere duramente al lavoro sulla patch 1.3.0, che rappresenterà la più grande della (molto breve) storia del game-as-a-service. Il nuovo update si trova in una fase di rigoroso testing e risolverà centinaia di bug che rendono poco piacevole la permanenza sui server da parte dei giocatori. Purtroppo al momento le informazioni sono piuttosto scarse: non sappiamo quali problemi verranno risolti, e nemmeno quando verrà pubblicata. Con tutta probabilità, in ogni caso, non dovremo attendere molto tempo.

Marvel's Avengers è destinato a ricevere un corposo post-lancio, destinato ad essere piuttosto prolungato nel tempo e ad aggiungere anche nuovi eroi giocabili, tra cui Occhio di Falco/Kate Bishop e Spider-Man in esclusiva PlayStation. Sono molti i giocatori che hanno dato fiducia al gioco, al punto che Marvel's Avengers si è confermato in testa alla classifica UK per la seconda settimana consecutiva. Il titolo è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. In futuro riceverà un upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X.