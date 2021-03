Marvel's Avengers, grande patch il 18 marzo: Hawkeye, update next-gen e skin gratis

Quella di domani 18 marzo sarà una giornata molto importante per tutti i giocatori di Marvel's Avengers, che avranno l'opportunità di scaricare un nuovo corposo aggiornamento destinato ad introdurre un grande quantitativo di contenuti gratuiti.

La più grande novità dell'aggiornamento del 18 marzo sarà senza dubbio rappresentata dall'introduzione di Hawkeye, uno degli eroi più iconici della Marvel. Avete già incontrato Clint Barton nell'Operazione AIM allo scoperto, dove Kate Bishop l'ha tratto in salvo da un'enorme cospirazione che aveva come obiettivo la manipolazione del tempo. Clint è mentore e grande amico di Kate Bishop, pertanto i due personaggi presentano similitudini per quanto riguarda il set di abilità. Ciononostante, i due combattenti sono molto differenti e possono entrambi contare su uno stile unico. Hawkeye sarà disponibile gratis per tutti, ma per impersonarlo nell'Iniziativa Avengers dovrete prima sbloccarlo nell'Operazione Futuro imperfetto, l'altra grande novità dell'aggiornamento.

Per iniziare Futuro imperfetto non è necessario aver completato la campagna Riuniti o l'Operazione AIM allo scoperto, ma è consigliabile farlo poiché alcuni punti essenziali della trama vengono introdotti in questi capitoli. La storia di Hawkeye è ambientata in un futuro dove ogni speranza è persa: con l'aiuto degli Avengers e del suo fido cane Lucky, Clint deve scoprire l'esatta ubicazione di Nick Fury e impedire l'imminente invasione dei Kree.

La patch del 18 marzo introdurrà anche l'atteso upgrade next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che potrà essere scaricato gratuitamente da tutti i possessori del gioco sulle rispettive piattaforme di precedente generazione. La nuova versione offrirà una veste grafica rinnovata, vari miglioramenti ai dettagli di distruzione e alle mosse eroiche, tempi di caricamento molto più rapidi, il supporto al gioco cross-gen e molto altro.

Non è ancora finita! L'aggiornamento aggiungerà anche un'opzione per rigiocare la campagna (i progressi della campagna verranno ripristinati, ma verranno conservati tutti i dati del giocatore come i PE, i progressi del personaggio e gli oggetti collezionabili), le Sale Harm personalizzabili, il Cargo Runner Synthoid (un nemico che trasporta oggetti e tenta di darsela a gambe al primo segnale di pericolo) e nuove opzioni di valuta:

Pacchetto crediti incredibile - 9,99 euro - 1.050 Crediti

Pacchetto crediti magnifico - 29,99 euro - 3.450 Crediti

Infine, segnaliamo che domani troverete ad attendervi anche il costume Galassia Notturna per Ms. Marvel, gratis per tutti quanti per un periodo limitato.