Marvel's Avengers: patch 2.2 con Spider-Man e Raid di Klaw disponibile, tutte le novità

Square Enix e Crystal Dynamics sono liete di annunciare la disponibilità del nuovo aggiornamento 2.2 di Marvel's Avengers, che introduce un nuovo raid da quattro giocatori contro il malvagio Klaw su tutte le piattaforme e un nuovo eroe esclusivo per PS4 e PlayStation 5, Spider-Man.

Il Raid di Klaw, chiamato "Suoni Discordanti", è ambientato dopo gli eventi dell'espansione War for Wakanda e offre due livelli di difficoltà - normale ed élite. Quest'ultimo complica ulteriormente la sfida, ma offre anche le migliori ricompense disponibili nel gioco. Il leggendario spara-ragnatele è invece arrivato solo su PlayStation assieme all'evento eroe "Spider-Man: Da un grande potere". I suoi movimenti e le sue capacità di combattimento uniche saranno sicuramente delle valide aggiunte alla squadra d'assalto nelle missioni. La storia di Spider-Man è narrata attraverso delle sfide sbloccabili intrecciate nell'Iniziativa Avengers. Scoprite tutto quello che c'è da sapere su Raid di Klaw e Spider-Man.

Oltre a questi due grandi contenuti, l'aggiornamento 2.2 di Marvel's Avengers introduce anche dei miglioramenti ai sistemi di gioco, portando il livello di potenza massimo ottenibile da 150 a 175 (l'acquisizione di equipaggiamenti migliori richiede il completamento del Raid di Klaw) e introducendo la possibilità di riciclare l'equipaggiamento di un livello di potenza superiore per potenziare quello attuale (con qualche eccezione). Si segnala inoltre l'introduzione della funzionalità dei Carichi, che fornisce un nuovo modo di ottenere elementi estetici, risorse e altri oggetti tramite gameplay. Ogni carico costa 500 unità e attinge da una collezione di circa 250 oggetti possibili, con una probabilità limitata di conferire un costume premium non ottenibile altrimenti. La fortuna, in ogni caso, non è tutto, dal momento che potrete ricevere un costume premium automaticamente dopo aver reclamato 100 carichi.