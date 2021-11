Marvel's Avengers: la patch 2.2 subisce un ritardo su PC, arriverà domani

La patch 2.2 di Marvel's Avengers è già disponibile per il download su console PlayStation, Xbox e su Google Stadia, tuttavia l'aggiornamento ha subito un ritardo per quanto riguarda la versione PC dell'action game supereroistico.

Il team di Crystal Dynamics ha specificato che l'ultima patch di Marvel's Avengers è stata posticipata su PC a causa di una problematica tecnica riscontrata dagli sviluppatori. Al fine di non creare problemi agli utenti, è stato quindi deciso di risolvere la questione e rimandare a domani, mercoledì 1 dicembre, la pubblicazione dell'update.

"A causa di un problema rilevato nella build per PC Windows, la patch 2.2 verrà pubblicata domani [1 dicembre]. Ci scusiamo per l'inconveniente, ma dobbiamo assicurarci che il problema sia stato adeguatamente risolto prima della pubblicazione", questo il messaggio diffuso da Crystal Dynamics.



Le patch notes dell'update 2.2 menzionano diverse correzioni a vari crash verificatisi nelle scorse settimane nella versione Windows 10 di Marvel's Avengers. Alcuni di questi si verificano all'attivazione simultanea dello scaling della risoluzione dinamica e del DLSS dinamico su un PC Windows 11 con schermo 4K.



L'aggiornamento introduce inoltre diverse migliorie e modifiche al gameplay, tra cui il level cap portato da 150 a 175 e l'inedita possibilità di riciclare l'equipaggiamento di un livello di potenza superiore per migliorare quello attuale. La funzionalità dei Carichi consente poi di ottenere elementi estetici, risorse e altri oggetti tramite gameplay. Solo su console PlayStation, è inoltre arrivato anche Spider-Man.

Per scoprire tutte le altre novità apportate da Crystal Dynamics con quest'ultima grande patch, vi rimandiamo al nostro Speciale dedicato a Spider-Man e al Klaw's Raid.