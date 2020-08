Marvel's Avengers: la patch del day one è già disponibile su PS4, One e PC

Se avete già effettuato il preload di Marvel's Avengers per iniziare a giocare l'Early Access sin dal primo minuto d'apertura dei server, sappiate che per lanciare il titolo occorre scaricare anche la patch del day one, pubblicata nel corso della serata.

L'aggiornamento ha un peso di circa 10 GB su PlayStation 4 e non dovrebbe richiedere una quantità di dati da scaricare molto diversa sulle altre piattaforme, sulle quale il preload della versione ad accesso anticipato è partito da pochissimo. Va precisato che solo gli utenti console che hanno preordinato o acquistato una delle due edizioni speciali o la collector's edition con la statua di Captain America potranno iniziare a giocare da questa sera allo scoccare della mezzanotte. I giocatori Steam e Google Stadia dovranno invece attendere le ore 18:00 di domani, 1 settembre 2020, per giocare all'Early Access.

Non dimenticate che domani si terrà il terzo War Table di Marvel's Avengers, durante il quale verrà svelato un nuovo supereroe in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Nel caso in cui foste interessati all'evento, sappiate che potrete seguirlo in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye.

Sapevate che il lancio di ogni eroe DLC di Marvel's Avengers sarà accompagnato da un pass da 10 euro?