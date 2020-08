Marvel's Avengers su PC: requisiti minimi e consigliati, caratteristiche e Beta su Steam

In seguito all'avvio della Beta di Marvel's Avengers su PS4, il team di Square Enix prepara il pubblico alla Beta di Marvel's Avengers su Steam, presentando le caratteristiche della versione PC del gioco.

Apprendiamo così che l'utenza PC avrà la possibilità di scaricare un pacchetto opzionale di texture in alta risoluzione, del peso di circa 30 GB, per un'esperienza grafica di rilievo. A ciò, si aggiunge la scelta di Crystal Dynamics di supportare la risoluzione ultra-wide, e un framerate completamente sbloccato per sostenere un gameplay a 144hz su dispositivi compatibili. Il sistema di controllo tramite mouse e tastiera o controller sarà personalizzabile, con possibilità di passare da uno all'altro in maniera fluida. Sul fronte dei requisiti tecnici, di seguito trovate le specifiche condivise da Square Enix:

Requisiti Minimi

OS: Windows 10 64-bit;

CPU: i3-4160 o AMD equivalente;

8GB RAM;

NVIDIA GTX 950 / AMD 270 (minimo 2GB video ram);

DirectX 12;

75GB HDD spazio;

Requisiti Consigliati

Windows 10 64-bit;

CPU: Intel Core i7 4770K, 3.4 Ghz o AMD Ryzen 51600, 3.2 Ghz;

16GB RAM;

NVIDIA GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 480, 8GB;

DirectX 12;

110GB SSD spazio;

Il team di sviluppo conferma inoltre lo svolgimento di sessioni di Beta disu. La, accessibile a coloro che hanno preordinato il gioco, si svolgerà tra 14 e 16 agosto, mentre un'prenderà il via il 21 agosto e si concluderà il 23 agosto. I giocatori che lo desiderano potranno testare il pacchetto texture opzionale già con la Beta. Nell'attesa, l'utenza PC può dedicarsi alla scoperta della storia di Kamala Khan , protagonista di Marvel's Avengers.