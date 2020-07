Marvel's Avengers: ecco perché Crystal Dynamics si sta occupando del gioco

Che Marvel sia estremamente gelosa dei propri personaggi è ormai cosa nota, ma cosa ha spinto la Casa delle Idee a scegliere proprio Crystal Dynamics come team di sviluppo di Marvel's Avengers? A svelarlo è stato Bill Rosemann di Marvel Games, affiancato da Shaun Escayg di Crystal Dynamics in un'intervista ai microfoni di IGN SEA.

Dopo aver scelto Insomniac Games per Marvel's Spider-Man (e per lo spin-off Spider-Man Miles Morales, in arrivo esclusivamente su PlayStation 5 nel corso degli ultimi mesi dell'anno corrente), Team Ninja per Marvel Ultimate Alliance 3 e Camouflaj per Marvel’s Iron Man VR, è infatti arrivato il turno di affidare uno dei prodotti forse più complessi tra quelli dedicati ai supereroi degli ultimi anni. Trattandosi di un gioco d'azione in terza persona, Bill Rosemann ha confermato di essere stato ammaliato dai precedenti lavori di Crystal Dynamics, ovvero il reboot di Tomb Raider e relativo sequel: Rise of the Tomb Raider. A rendere ancor più interessante l'accordo tra le due parti è stato poi l'elevato numero di fan dei fumetti Marvel tra le fila della software house, che come abbiamo potuto vedere nell'ultima presentazione ha inserito riferimenti ai vecchi albi in ogni dove.

In attesa di poter provare il risultato di questa collaborazione, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 4 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo riceverà inoltre un upgrade gratuito per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X sin dal loro lancio.