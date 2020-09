Da Marvel's Avengers a PES 2021 e Mafia: tutti i nuovi giochi di settembre in video!

L'universo videoludico è in procinto di lasciarsi alle spalle l'estate per accogliere l'inizio della stagione autunnale con un'adeguata selezione di nuovi giochi in arrivo!

E il mese di settembre, bisogna riconoscerlo, si preannuncia come decisamente ricco, pronto a proporre al pubblico produzioni afferenti a una vasta selezione di generi. Tra i titoli più attesi figura evidentemente la nuova produzione firmata Crystal Dynamics: i giocatori ansiosi di vestire i panni dei Vendicatori possono infatti finalmente mettersi alla prova con Marvel's Avengers. Ma non solo supereroi: a settembre, gli appassionati di gangster story potranno fare ritorno a Lost Heaven. A oltre 15 anni di distanza, il primo Mafia fa infatti ritorno sul mercato con una Definitive Edition che ne propone un ambizioso remake.



Spazio anche per le produzioni a tema sportivo, con il nuovo eFootball PES 2021 Season Update, per gli amanti del calcio, o NBA 2K21, per i fan della pallacanestro d'oltreoceano. Per non perdervi nessuna delle uscite del mese attese su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, potete visionare il video dedicato alle novità di settembre confezionato dalla nostra Redazione. Come sempre, lo trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!