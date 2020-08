Marvel's Avengers: peso della patch del day one e orario d'apertura dei server

Con un lungo post sul sito ufficiale, Square Enix ha fornito ai propri fan tutti i dettagli sul lancio di Marvel's Avengers, così che tutti possano prepararsi al meglio all'apertura dei server e al download della corposa patch del day one.

Pare infatti che il prossimo martedì, 1 settembre 2020, il gioco riceverà un aggiornamento del peso di circa 18 GB che andrà scaricato obbligatoriamente per il primo avvio del gioco, il quale dovrà necessariamente avvenire con la console connessa ad internet, anche per giocare offline.

Per quello che riguarda l'early access, i giocatori che hanno prenotato una delle edizioni speciali del gioco potranno giocare con 72 ore d'anticipo rispetto a tutti gli altri. Ecco di seguito tutti i dettagli sull'apertura dei server dell'accesso anticipato:

PlayStation 4: martedì 1 settembre 2020 - 00:00

martedì 1 settembre 2020 - 00:00 Xbox One: martedì 1 settembre 2020 - 00:00

martedì 1 settembre 2020 - 00:00 Google Stadia: martedì 1 settembre 2020 - 18:00

martedì 1 settembre 2020 - 18:00 PC (Steam): martedì 1 settembre 2020 - 18:00

Chi ha prenotato o acquisterà la standard edition potrà invece giocare dal 4 settembre seguendo gli stessi orari segnalati sopra, ovvero dalla mezzanotte su console e dalle ore 18:00 su Stadia e Steam. Avrete tempo fino a pochi istanti prima dell'apertura dei server del 4 settembre per poter effettuare il preorder e ricevere bonus esclusivi come il pacchetto costumi Legacy, il quale include skin aggiuntive per Hulk, Ms. Marvel, Captain America, Vedova Nera ed Iron Man.

Sapevate che il prossimo martedì ci sarà il terzo War Table di Marvel's Avengers dedicato ai contenuti? Sulle nostre pagine trovate anche tutti i dettagli su come ottenere l'accesso anticipato a Marvel's Avengers.