Marvel's Avengers: picco di giocatori nel Free Weekend che precede Black Panther

L'iniziativa lanciata da Square Enix con il Free Weekend di Marvel's Avengers è stata un grande successo: i fan vecchi e nuovi dell'action adventure di Crystal Dynamics hanno ripopolato i server.

Su segnalazione del portale di SteamDB scopriamo infatti come, nel corso dell'evento speciale organizzato da Square Enix per il lancio imminente di Marvel's Avengers Black Panther, si sia raggiunto e superato il picco di 10.000 giocatori connessi in simultanea sui server della versione PC Steam.

Si tratta di un risultato incredibile, se consideriamo che la media degli utenti connessi ai server di Marvel's Avengers non superava da mesi i 1.000 giocatori in contemporanea. Nel momento in cui scriviamo, la base di giocatori connessi continua ad essere ben superiore alla media degli ultimi mesi (circa 7.000 utenti in simultanea su Steam), a dimostrazione dell'interesse degli appassionati per questo titolo.

Nel marzo di quest'anno, il boss di Crystal Dynamics Scott Amos spiegò che il modello free to play per Marvel's Avengers non interessava agli sviluppatori del titolo: il successo del Free Weekend e l'imminente lancio di War for Wakanda spingeranno la software house californiana a cambiare idea?

In attesa di scoprirlo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sul 2021 rivoluzionario di Marvel's Avengers tra Cubo Cosmico e Black Panther.