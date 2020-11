Marvel's Avengers: ancora poche ore per riscattare il Pacchetto di Ringraziamento gratis

Nonostante il successo di vendite, Marvel's Avengers sta affrontando un periodo non facile: alcune problematiche presenti fin dal lancio hanno allontanato molti giocatori dei server e Crystal Dynamics ha optato per il rinvio di Kate Bishop e dell'aggiornamento grafico gratis per PS5 e Xbox Series X.

Mentre continua al lavorare al miglioramento del titolo, il team ha deciso di fare un regalo a tutti i giocatori che hanno creduto in Marvel's Avengers fin dall'inizio: stiamo parlando del Pacchetto di Ringraziamento gratis, che offre a tutti quanti 1.500 Crediti (più che sufficienti per acquistare un costume e una targa leggendaria dal negozio), 7.000 Unità, 250 Moduli di Potenziamento e 20 Chiavi DNA.

Riscattarlo è estremamente semplice: tutto quello che bisogna fare è accedere al gioco! Dove sbrigarvi però, dal momento che l'offerta ha una scadenza. Il Pacchetto di Ringraziamento sarà disponibile fino alle ore 19:00 di domani 5 novembre, pertanto se possedete il gioco vi consigliamo di accedere il prima possibile per non perdervi questa ghiotta opportunità.

Marvel's Avengers è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. A settembre è stato il gioco più venduto negli USA, mentre in digitale Marvel's Avengers ha piazzato più di 2 milioni di copie.