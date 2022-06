Marvel's Avengers, la Potente Thor cala il martello: ammiratela prima del lancio

Il roster di Marvel's Avengers sta per espandersi e i ragazzi di Crystal Dynamics hanno preparato una presentazione in grande stile: signore e signori, ecco a voi la Potente Thor!

In vista del debutto di Jane Foster nei panni della Potente Thor (Mighty Thor, in lingua originale) fissato per la giornata di domani 28 giugno nell'ambito dell'Update 2.5 di Marvel's Avengers, il team di sviluppo ha pubblicato una nuova puntata del format ricorrente del War Table. L'approfondimento ha interessato le origini del personaggio e ha offerto una panoramica delle abilità di combattimento dell'eroina.

La Jane Foster di Marvel's Avengers è arrivata da una linea temporale alternativa attraverso uno squarcio spazio temporale provocato dalle Anomalie Tachyon. Nella sua timeline di provenienza è diventata la Dea del Tuono prendendo il mantello di un addolorato Thor, che ha rinunciato a Mjolnir dopo la tragedia dell'A-Day e la diagnosi di cancro di Jane. La Potente Thor è stata doppiata da Zehra Fazal, già notata per i suoi contributi in videogiochi quali Apex Legends, Borderlands 3 e Destiny 2, oltre che in serie televisive come She-Ra and the Princess of Power, Big Hero 6: The Series e Lost in Space.

Tra i talenti della Potente Thor figurano l'abilità di super-ricarica God Tempest, l'abilità intrinseca All-Mother's Blessing e l'Ultimate All-Weapon, che prende ispirazione direttamente dai fumetti. Queste, tuttavia, potete guardarle in azione nel War Table allegato in cima a questa notizia. Già che ci siete, potete dare un'occhiata anche alle skin della Potente Thor.