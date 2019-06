Marvel's Avengers potrà essere giocato anche offline

Uno dei principali titoli mostrati nel corso dello scorso E3 2019 di Los Angeles è stato sicuramente Marvel's Avengers, primo gioco nato dall'accordo tra la casa delle idee e Square Enix che dovrebbe dare vita a svariati progetti.

Sebbene il titolo presenti una forte componente cooperativa online per quattro giocatori, gli sviluppatori hanno anche annunciato la presenza di una campagna interamente single player. Questa storia non potrà essere giocata in compagnia di altri utenti e, per la gioia di chi non apprezza particolarmente i cosiddetti titoli "always online", potrà essere avviata e completata anche in assenza di una connessione ad internet. Il team di sviluppo ha infatti dichiarato di voler offrire un titolo perfettamente funzionante anche agli utenti meno esperti che vogliono semplicemente acquistare il gioco in versione scatolata nel proprio negozio preferito, tornare a casa e giocare senza preoccuparsi di aggiornamenti e problemi di vario genere. Inutile dire che per usufruire della componente online del gioco sarà necessario disporre di una connessione ad internet e dell'aggiornamento all'ultima versione.

Pare inoltre che giocando offline non sia possibile in alcun modo provare gli eroi che verranno aggiunti in maniera gratuita nel tempo, i quali per forza di cose non saranno giocabili nella campagna per giocatore singolo.

Vi ricordiamo che il primo DLC di Marvel's Avengers sarà Ant-Man, di cui è già disponibile un primo trailer in 4K. Sappiamo poi con certezza che le mappe di Marvel's Avengers non coinvolgeranno solo il pianeta Terra.