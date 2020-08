Marvel's Avengers: il preload dell'Early Access è disponibile su PS4

Nelle ultime ore Sony ha dato ufficialmente il via al preload della versione Early Access di Marvel's Avengers su PlayStation 4, dal momento che chiunque abbia acquistato una delle edizioni speciali del gioco potrà iniziare a giocare già da questa notte.

Il download è di ben 46.721 GB, ma per poter avviare il gioco e completare le prime fasi dell'avventura basta scaricare solo 10.860 GB. Per poter dare il via al preload, a patto che abbiate prenotato la versione digitale della versione Digital Deluxe o della Digital Exclusive, basta entrare nella voce "Raccolta" che trovate in fondo a destra della home, scorrere in basso fino ad accedere all'elenco dei prodotti acquistati e selezionare Marvel's Avengers per scaricare il gioco e i vari contenuti extra, tra i quali c'è anche un tema esclusivo.

Al momento non sembrano esserci informazioni riguardanti l'arrivo del preload anche su Steam e Xbox One, ma è probabile che almeno sulla console Microsoft arrivi nel corso del pomeriggio. Vi ricordiamo infatti che i server dell'Accesso Anticipato apriranno a mezzanotte per gli utenti console e alle ore 18:00 di domani, 1 settembre 2020, per i giocatori PC. Chiunque abbia invece acquistato l'edizione standard dovrà attendere il prossimo venerdì 4 settembre 2020 per poter giocare.

