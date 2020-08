Marvel's Avengers: prenotalo a 49,99 euro su Amazon in un'edizione esclusiva

Avete giocato l'Open Beta di Marvel's Avengers, e vi è venuta voglia di prenotare il gioco completo? Allora abbiamo una buona notizia per voi: su Amazon è possibile procedere al preordine di un'edizione esclusiva del gioco per PlayStation 4 e Xbox One a soli 49,99 euro!

Il noto rivenditore online offre l'esclusiva Day-One Limited Edition di Marvel's Avengers, che oltre al gioco base - nelle versioni Xbox One o PlayStation 4 - include anche una copia digitale del primo fumetto prequel del gioco, intitolato Marvel's Avengers: Iron Man #1.

Il codice e le relative istruzioni per riscattare la copia digitale del fumetto saranno inviati via email entro 48 ore dalla spedizione dell'ordine. Come per tutti i preordini su Amazon, inoltre, anche in questo caso vale la prenotazione al prezzo minimo garantito: se il prezzo applicato dovesse diminuire prima della data di uscita o di spedizione, pagherete il prezzo più basso.

Marvel's Avengers verrà pubblicato venerdì 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Gli acquirenti delle edizioni PS4 e Xbox One potranno effettuare l'upgrade gratis alle versioni PS5 e Xbox Series X quando verranno lanciate.