Marvel's Avengers: prenotalo a prezzo scontato da GameStop con Steelbook in regalo

Marvel's Avengers è uno dei giochi più attesi dell'estate 2020... non lo avete ancora prenotato? Non fatevi sfuggire l'offerta GameStop che vi permetterà di acquistare il gioco a prezzo scontato e ricevere numerosi contenuti bonus, tra cui la custodia Steelbook esclusiva.

Prenotando Marvel's Avengers da GameStop pagherete la versione standard solamente 44.98 euro e riceverete in regalo la custodia Steelbook in metallo (esclusiva GameStopZing, non disponibile presso altri rivenditori), il codice di accesso alla Beta (al via da venerdì 7 agosto), il pacchetto di costumi Marvel Legacy e l'oggetto bonus Marvel Legacy Nameplate.

Il codice Beta verrà fornito subito al momento del preordine, l'offerta è valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco (disponibile dal 4 settembre 2020) fino ad esaurimento scorte disponibili online e nei singoli punti vendita GameStopZing sparsi per l'Italia.

Acquistando la versione PS4 avrete accesso al personaggio di Spider-Man in esclusiva e ad altri bonus come accesso anticipato di 30 giorni ad un costume leggendario, un takedown epico e una targhetta digitale per ogni supereroe. Gli abbonati PS Plus riceveranno inoltre un DLC con un abito raro, una targhetta e 100 crediti, oltre ad un pacchetto a tema Ms. Marvel.