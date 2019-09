Marvel's Avengers presenta Hulk: tra le sue armi, rabbia, macigni e...avversari!

A descrivere le caratteristiche del verde e possente Vendicatore è Vince Napoli , Lead Combat Designer del gioco, che ha affidato le sue parole ai cinguettii dell'account Twitter ufficiale del gioco. Tramite il social network, ci viene spiegato che per utilizzare Hulk sarà fondamentale "controllare ed utilizzare la sua rabbia ". Napoli conferma che l'eroe Marvel è sostanzialmente inarrestabile quando infuriato, ed aggiunge: "Hulk non solo è in grado di distruggere ed utilizzare il suo ambiente in diversi modi, dal lanciare macigni in mezzo a gruppi di nemici e brandire giganti lastre di roccia come un'imponente palla da demolizione, lui è anche in grado di usare gli stessi avversari come armi". Infatti, prosegue Vince Napoli, afferrare i nemici " modifica completamente il move-set di Hulk, dandogli accesso ad un'intera nuova serie di abilità ed attacchi". Per farvi un'idea di come l'alter ego di Bruce Banner si comporta una volta in azione, potete dare uno sguardo alla clip video dedicata pubblicata dall'account Twitter di Marvel's Avengers: la trovate in calce. In chiusura, vi ricordiamo che il personaggio è stato recentemente presentato con un breve trailer di Marvel's Avengers dedicato a Hulk .

