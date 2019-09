Marvel's Avengers: svelata in video l'armatura nera di Iron Man in versione Original Sin!

Dalle pagine del portale YouTube ufficiale di Marvel Entertainment, gli sviluppatori di Crystal Dynamics ci mostrano la splendida armatura di Iron Man in versione Original Sin che potremo sfoggiare partecipando alle sfide offerteci dall'universo action di Marvel's Avengers.

Lo spettacolare esoscheletro da combattimento color nero e oro da sbloccare interpretando Tony Stark nella nuova avventura di Square Enix sarà ispirato all'armatura utilizzata dal Vendicatore nel fumetto 3.2 "Hulk vs. Iron Man" della saga Original Sin.

Il filmato confezionato dagli sviluppatori californiani, però, non chiarisce se tale Outfit sarà solo estetico o se, al contrario, ci permetterà di acquisire dei vantaggi ingame rappresentati da potenziamenti alle statistiche o, perchè no, da abilità speciali. Considerando l'incredibile successo ottenuto da Insomniac Games con la formula adottata per i Costumi di Marvel's Spider-Man, propendiamo decisamente per la seconda ipotesi.

Per un ulteriore approfondimento, vi rimandiamo alla visione del trailer che arricchisce la scheda sui poteri di Iron Man e allo speciale su Marvel's Avengers dalla Gamescom, con tutte le considerazioni offerteci da Francesco Fossetti su grafica, gameplay e trama dalla prova offertaci da Square Enix durante la kermesse videoludica di Colonia.

La versione Original Sin dell'armatura di Iron Man sarà disponibile sin dal lancio di Marvel's Avengers, che ricordiamo essere previsto per il 15 maggio del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.