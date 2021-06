Marvel's Avengers: presto si potranno usare più copie dello stesso eroe

A pochi giorni dall'avvio dell'evento Cubo Cosmico con la patch 1.8.0 di Marvel's Avengers e il lancio della skin MCU di Captain America, i ragazzi di Crystal Dynamics sono tornati alla riscossa per illustrarci le novità previste nel corso dell'imminente mese di luglio.

Come avevano già avvertito, la tabella di marcia ha subito qualche cambiamento. Innanzitutto, la Modalità pattuglia è stata posticipata, ed è adesso attesa dopo l'espansione Guerra per il Wakanda con Pantera Nera. Non temete però, al suo posto verranno pubblicati una serie di nuovi contenuti, ossia:

Minaccia di livello omega: Riunione di famiglia;

Mega alveari multigiocatore;

La possibilità di giocare con più copie dello stesso eroe in modo permanente.

Il motivo di questo cambiamento è molto semplice: il team ha preferito concentrarsi sui contenuti dell'end-game prima della pubblicazione di Guerra per il Wakanda.

Minaccia di livello omega: Riunione di famiglia rappresenterà il contenuto più impegnativo del gioco, e culminerà in un caotico scontro con il super-adattoide, questa volta con incredibili nuove abilità. Anche i mega alveari multigiocatore vedranno un aumento della difficoltà, ma richiederanno meno tempo per essere completati grazie al dimezzamento delle sfide eroiche. La scelta di rendere permanente la possibilità di utilizzare più copie degli stessi eroi durante il matchmaking e la formazione di squadre d'assalto è invece stata dettata dal feedback della comunità. Gli sviluppatori hanno spiegato che l'energia tachionica nel mondo ha raggiunto livelli in cui la selezione degli eroi è sempre simile a quella dell'evento Anomalia Tachionica. Maggiori dettagli verranno svelati il mese prossimo.