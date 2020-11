Marvel's Avengers al prezzo più basso di sempre per il Black Friday

Tra le offerte videogiochi del Black Friday di Amazon troviamo anche Marvel's Avengers, il videogioco dei venditori targato Square Enix e Crystal Dynamics, uscito lo scorso mese di settembre su PC e console.

Marvel's Avengers è in vendita a 34.99 euro su Amazon, il prezzo più basso di sempre mai toccato dal gioco in queste settimane passate dal lancio. Oltretutto il rivenditore mette a disposizione l'esclusiva Comic Edition (non in vendita presso altri retailer) che include il fumetto prequel digitale Marvel's Avengers Iron Man #1.

Marvel's Avengers è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, il gioco è già compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, l'aggiornamento next-gen con le ottimizzazioni per le nuove console arriverà però solamente nel 2021. A fine anno sarà disponibile Kate Bishop in Marvel's Avengers come parte del supporto post lancio garantito dagli sviluppatori, altri personaggi arriveranno il prossimo anno.

Una buona occasione per recuperare il gioco dei Vendicatori nel caso non lo abbiate ancora acquistato, il progetto di Crystal Dynamics è partito a rilento ma per il 2021 il team ha in programma di pubblicare nuovi contenuti e rilanciare il gioco in concomitanza con l'arrivo dell'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X/S.