Marvel's Avengers: primi dettagli su coop e DLC in arrivo il prossimo anno

Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo della modalità storia di Marvel's Avengers e del ruolo che Kamala Khan (conosciuta anche come Ms. Marvel) occuperà nelle vicende narrate. Sono però ancora molti gli interrogativi riguardanti le modalità online e il supporto continuo e, a quanto pare, bisognerà attendere ancora un po' per delle risposte.

Stando infatti alle parole di Philippe Therien, lead designer di Crystal Dynamics, le prime informazioni sulla cooperativa online e sull'identità dei prossimi personaggi giocabili arriveranno non prima del prossimo anno:

"Nuovi dettagli dovrebbero arrivare dopo le festività natalizie se non erro. Fino ad allora noterete l'arrivo costante di nuovi teaser su Twitter e sul sito ufficiale. All'inizio del prossimo anno sveleremo la coop e tantissime altre novità. Parleremo anche della frequenza con la quale pubblicheremo nuovi personaggi. Faremo il possibile per tenere alto l'interesse dei giocatori."

Vi ricordiamo che al momento della presentazione del gioco nel corso dello scorso E3 2019, Square Enix ha ufficialmente annunciato che il primo personaggio aggiuntivo di Marvel's Avengers sarà Ant-Man. Va inoltre precisato che tutte le missioni e i personaggi pubblicati tramite DLC saranno gratuiti per chiunque possieda il gioco.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla Video Intervista fatta ad uno degli sviluppatori di Marvel's Avengers in occasione del Lucca Comics and Games 2019.

Il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 maggio 2020 sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

