Marvel's Avengers: primi dettagli su costumi, Collector's Edition ed esclusive PS4

Nelle ultime ore è stato finalmente mostrato il gameplay di Marvel's Avengers a tutti gli appassionati presenti al San Diego Comic Con 2019 e, in occasione dell'evento, Square Enix e Crystal Dynamics hanno svelato anche le prime informazioni riguardanti costumi aggiuntivi ed edizione limitata del gioco.

Nella parte finale della presentazione, infatti, sono stati mostrati alcuni costumi come l'armatura Original Sin di Iron Man e Hulk in versione Joe Fixit. Stando a quanto dichiarato sul palco, nel team di sviluppo ci sono tantissimi appassionati dell'universo Marvel e saranno quindi tantissimi i costumi aggiuntivi ispirati ai numerosissimi fumetti pubblicati nel corso degli ultimi 80 anni.

Un altro annuncio fatto al San Diego Comic Con 2019 riguarda l'arrivo di un'edizione limitata del gioco che vanterà all'interno della confezione una splendida statua dipinta a mano di Captain America, prodotta dalla celebre azienda Gentle Giant. Purtroppo non vi sono informazioni sul prezzo di questa edizione speciale del gioco e non è da escludere che ne arrivino altre dedicate ad ogni singolo membro dei Vendicatori.

Si è infine parlato dei contenuti esclusivi PlayStation 4 e, a quanto pare, l'arrivo della beta non sarà l'unica esclusiva per i possessori della console Sony. Purtroppo gli sviluppatori non sono entrati nel dettaglio, ma è facile intuire che l'accordo con il colosso giapponese preveda l'arrivo di skin e altri contenuti esclusivi.

Vi ricordiamo che Marvel's Avengers arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 maggio 2020 nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

Avete già visto il video gameplay di Marvel's Avengers pubblicato qualche minuto fa? Il filmato di Marvel's Avengers, catturato off-screen, sarà pubblicato in via ufficiale ad agosto, subito dopo la Gamescom.