Marvel's Avengers: ancora problemi con il matchmaking, sviluppatori a lavoro per risolvere

Crystal Dynamics si è scusata ed ha assicurato che presto le problematiche legate al matchmaking saranno solo un ricordo, al momento però non sappiamo quando verrà pubblicata una patch risolutiva. Gli sviluppatori invitano a segnalare i problemi tramite l'apposito modulo, dunque se anche voi riscontrate difficoltà con il matchmaking non esitate a far sentire la vostra voce.

Ad oggi i problemi sono ancora molti e le segnalazioni su Twitter continuano ad arrivare numerose, tra meme e appelli agli sviluppatori per risolvere la situazione. Il team è infatti al corrente delle difficoltà legate al funzionamento del matchmaking , il quale sembra essere piuttosto ballerino, non funzionando correttamente la maggior parte delle volte e causando non pochi problemi ai giocatori di Marvel's Avengers .

It's the vigilant reporting from the community that helps us improve Marvel's Avengers. Thank you for consistently providing us your feedback!

If you've encountered issues while playing our game, report it to our customer support team here: https://t.co/s38aUXcEvO — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 7, 2020

Matchmaking just doesn't work in Avengers 90% of the time — Uzair محمد Syed (@MakoSOLIDER) September 8, 2020

So... is matchmaking still not working for anyone else in Marvel's Avengers? — YongYea (@YongYea) September 6, 2020

Waiting for any matchmaking for the new Avengers game like pic.twitter.com/MQdQqJ4ELx — Alex Quevedo (@Alex_Quevedo) September 9, 2020