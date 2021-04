Marvel's Avengers: problemi su PS4 dopo l'ultima patch, accertamenti in corso

Nuovi fastidiosi problemi per Marvel's Avengers dopo l'arrivo dell'ultima patch, la 1.30. Sembra infatti che il nuovo aggiornamento comporti grossi inconvenienti giocando su PlayStation 4, con diversi giocatori che hanno segnalato continui crash del gioco che rendono molto complicato la corretta fruizione del prodotto.

L'errore che compare non appena avviene il crash dell'applicazione è il CE-34878-0. Crystal Dynamics è al corrente della situazione e su Twitter conferma di aver avviato tutte le indagini volte a capire la natura del problema e come risolverlo. Al momento non sembrano esserci problemi analoghi per le altre versioni del gioco che hanno avuto la stessa patch, denominata negli altri casi la 1.5.1a. Stando a quanto riportati da vari utenti, il gioco parte regolarmente, ma una volta che si prova ad entrare in una missione o si tenta di caricare una precedente partita, avviene il crash che rende inutilizzabile l'opera.

Tale situazione si verifica anche su PlayStation 5 provando a giocare in retrocompatibilità. Non resta altro da fare se non attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte di Crystal Dynamics o dal produttore Square Enix. Non si tratta inoltre dell'unico problema riscontrato recentemente: in molti hanno riscontrato problemi nel trasferire i salvataggi di Marvel's Avengers da PS4 a PS5.

Marvel's Avengers è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Stadia. Di seguito ecco la nostra analisi dell'espansione di Marvel's Avengers che introduce Hawkeye.