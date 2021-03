Marvel's Avengers e i problemi tra sviluppo e supporto post-lancio: parla Crystal Dynamics

Nel corso di un'intervista concessa a Game Informer, il boss di Crystal Dynamics Scot Amos ha discusso dei problemi che hanno contraddistinto le fasi finali di sviluppo e la realizzazione dei contenuti legati al supporto post-lancio di Marvel's Avengers.

Consapevole dei disservizi che hanno caratterizzato il turbolento lancio di Marvel's Avengers, l'alto esponente della sussidiaria di Square Enix ha esordito nel suo discorso partendo proprio dal rapporto instaurato con i giocatori, spiegando che "ascoltiamo sempre ciò che vogliono i fan. Guardiano anche a tutte le cose che vengono dette dai media. Il nostro lavoro consiste anche nel prendere tutte queste informazioni, elaborarle - nel bene e nel male - e chiederci subito dopo come poterle utilizzare per modificare la nostra filosofia".

Entrando nel merito dei problemi di Marvel's Avengers, Amos sottolinea come "abbiamo dovuto affrontare tutte quelle sfide richieste dalla situazione che si è venuta a creare per tutti (riferendosi alla pandemia da Coronavirus, ndr), abbiamo dovuto stravolgere il nostro lavoro: di certo non avevamo mai dovuto lanciare un gioco in questo modo prima d'ora, e dopo averlo lanciato ci siamo resi conto di quanto fosse difficile supportarlo. Ogni azione richiede il triplo o il quadruplo del tempo. Ad esempio, ottenere una build, distribuirla ai nostri addetti al QA, recuperare i bug, correggerli, ripetere i test".

Il boss di Crystal Dynamics ci tiene inoltre a precisare che "la sola riorganizzazione in remoto del lavoro ci ha fatto perdere alcuni mesi, dovevamo tirarci fuori dal guado e capire come reimpostare tutto il nostro processo di sviluppo".

In una recente intervista, Scot Amos ha spiegato che il modello free-to-play non interessa a Crystal Dynamics e che, di conseguenza, non verrà introdotto in Marvel's Avengers.