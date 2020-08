Marvel's Avengers: provata la Beta, impressioni sui contenuti e sul gameplay

Abbiamo provato la Beta di Marvel's Avengers, la quale sarà disponibile a partire dal prossimo 7 agosto 2020 per tutti gli utenti PlayStation 4 che hanno preordinato il gioco e nelle settimane successive per tutti gli altri. Ecco quindi le nostre impressioni nella video anteprima del nuovo gioco Square Enix in uscita a settembre.

Nel corso del filmato è possibile scoprire maggiori dettagli sull'incipit narrativo e sul particolare combat system, il quale consente di sfruttare le potenzialità di ogni singolo eroe e di combattere quindi a distanza o in mischia in base ai poteri del personaggio utilizzato. Tra gli argomenti trattati nel video troviamo anche il sistema di gestione dell'equipaggiamento dei supereroi Marvel, i quali possono essere potenziati con oggetti sempre più rari ed efficaci.

Se siete curiosi di vedere la beta in azione e non disponete di un codice d'attivazione, sappiate che il prossimo venerdì 7 agosto 2020 giocheremo la versione di prova di Marvel's Avengers dalle ore 20:00 sul canale Twitch di Everyeye.

Avete già dato un'occhiata a tutti i bonus esclusivi per PlayStation 4 e PlayStation 5 di Marvel's Avengers? Vi ricordiamo inoltre che giocando la beta di Marvel's Avengers sarà possibile sbloccare gratis il piccone di Hulk e Iron-Man in Fortnite Capitolo 2.