Marvel's Avengers per PS4 è la nuova offerta del giorno su Amazon

Marvel's Avengers Standard Edition per PlayStation 4 è ora in offera su Amazon.it scontato del 47% sul prezzo di listino con un risparmio di ben 35 euro sul prezzo pieno di 74,99 euro.

"Gioca una storia originale sugli Avengers: Marvel’s Avengers è un'interpretazione di questi iconici supereroi, tra cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor. Scatena i tuoi poteri: sblocca temibili abilità e nuovo equipaggiamento per creare la tua ottima versione dei più potenti eroi della Terra. Unisciti online: fino a quattro giocatori potranno unirsi online per difendere la Terra da minacce sempre più temibili."

Marvel's Avengers costa 39.99 euro, il prezzo è riferito alla sola versione standard per PlayStation 4, dunque non si parla della Day One Edition con contenuti extra, questa edizione include solamente il gioco su supporto fisico purtroppo senza bonus (fisici o digitali) di nessun tipo.

Uscito a settembre dello scorso anno, il videogioco dei Vendicatori ha faticato a riscuotere il successo commerciale sperato, Square Enix continuerà comunque a supportare Marvel's Avengers con nuovi contenuti e nel 2021 sono attesi non solo ulteriori DLC con personaggi aggiuntivi ma anche l'upgrade next-gen gratis alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con ottimizzazioni tecniche per le nuove console.