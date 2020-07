Marvel's Avengers su PS5: il gioco sfrutterà le feature del DualSense e l'audio 3D

Il pantheon di supereroi Marvel si prepara a popolare i salotti dei videogiocatori a partire dal prossimo settembre, quando Marvel's Avengers debutterà su PC e console.

Come ormai noto da diverso tempo, inoltre, il titolo andrà ad arricchire anche le librerie degli hardware next gen di Sony e Microsoft. Come confermato da Square Enix, infatti Marvel's Avengers arriverà anche su PS5 e Xbox Series X. A tal proposito, sembra che il team di sviluppo della nuova avventura a tema supereroistico si stia preparando a sfruttare a dovere le potenzialità offerte dalla next gen.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Official PlayStation Magazine, si è in particolare discusso della versione PS5 di Marvel's Avengers. Nel corso della chiacchierata, Crystal Dynamics ha confermato che il gioco supporterà una risoluzione a 4K e un framerate a 60 fps, ma non solo. "Il team ha in programma di sfruttare al massimo il feedback aptico e i trigger adattivi del controller DualSense e l'audio 3D della console. - ha promesso la software house - Dobbiamo ancora decidere esattamente come, ma aspettatevi di sentirvi nel bel mezzo dell'azione supereroistica come mai prima d'ora".



In attesa di maggiori dettagli in merito, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca intervista a Crystal Dynamics su Marvel's Avengers, a cura di Gabriele Laurino.