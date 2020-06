Marvel's Avengers per PS5: salvataggi cross-save e due modalità grafiche

Dopo aver confermato che Marvel's Avengers uscirà su PS5 e Xbox Series X al lancio delle due console, Square Enix ha approfittato dell'occasione per svelare le caratteristiche della versione next-gen Sony.

Il publisher ribadisce l'upgrade gratis dalle versioni PS4 e Xbox One a PS5 e Xbox Series X, scopriamo inoltre che "coloro che trasferiranno i salvataggi sulle console next-gen potranno trasferire i profili giocatore e i progressi in modo da riprendere da dove hanno interrotto. Sarà inoltre supportato il gioco tra generazioni differenti, per permettere ai giocatori su PS5 di giocare con gli amici su PS4 e agli utenti Xbox Series X di connettersi con gli amici su Xbox One."

Per quanto riguarda la versione PlayStation 5, Square Enix rivela che "l'esperienza su PlayStation 5 sarà fluida e dinamica e sfrutterà al meglio il rapidissimo SSD, le sensazioni tattili del DualSense e il coinvolgente Spatial Audio. Per personalizzare al meglio l'esperienza visiva, su PS5 i giocatori potranno scegliere tra la modalità grafica migliorata o la modalità framerate elevato."

Marvel's Avengers è atteso per il 4 settembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, su PlayStation 5 e Xbox Series X al lancio delle due console. Maggiori dettagli sul gioco verranno svelati domani durante l'evento Marvel's Avengers War Table in onda mercoledì 24 giugno alle 19:00.